До было лучше: громкий провал стилистов «Модного приговора», который разочаровал зрителей

На съемках «Модного приговора» участники получают шанс кардинально изменить свой образ жизни. Для этого с ними работает целая команда стилистов. Но иногда идеи мастеров зрители не разделяют, считая, что преображение не удалось.

Так и получилось с 41-летней Светланой, которую на шоу привел отец. Мужчина пожаловался, что его дочка одевается не по возрасту в наряды, которые больше подошли бы для куклы Барби. А из-за нарощенных волос и ресниц и накачанных губ она выглядит вызывающе. Все это мешает ее отношениям, так как на Светлану обращают внимание только несерьезные мужчины.

Стилисты предложили героине несколько образов. Один из них предполагал черные брюки, серую водолазку и песочное пальто с пушистыми рукавами. Также Светлана появилась на подиуме в сером жакете и джинсах. А завершающим нарядом стал аквамариновый комбинезон с объемными плечами.

Однако зрители программы остались не в восторге от такого преображения, как впрочем и сама участница. Она стала казаться лет на 10 старше своего реального возраста и выглядела в новых образах максимально скованно и неестественно.