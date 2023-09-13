До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1

Телепроект «Дом-2» выходит в эфир уже много лет. За это время в качестве его ведущих вступали разные звезды, но больше всего зрителям запомнились Ксения Собчак и Ксения Бородина, а также присоединившаяся к ним позже бывшая участница телестройки Ольга Бузова. Немногие зрители помнят, с чего все начиналось, но первым на поляне проекта появился не менее известный артист.

До «Дома-2» на экраны вышел первый сезон шоу, под названием «Дом». Тогда задачей участников было не найти свою любовь, а доказать ее прочность: в программе участвовали семейные пары, которые совместными усилиями строили дом. Самая прочная семья должна была стать обладателем жилища.

Тогда ведущим телестройки был Николай Басков. Натуральный блондин ушел из оперы и планировал переключиться на популярную музыку, поэтому для него было полезно засветиться в таком проекте. Участники отмечают, что певец был очень хорош в этой роли — вел себя приветливо, понимающе, всегда был готов дать совет. К сожалению, артист покинул шоу до его завершения, а ему на смену пришла Светлана Хоркина.