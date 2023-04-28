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До брутала Аче как до Луны: мужа Баби из «Трех метров над уровнем неба» высмеяли в Сети

28 апреля 2023 07:30
До брутала Аче как до Луны: мужа Баби из «Трех метров над уровнем неба» высмеяли в Сети

Фанаты не оценили избранника знаменитости.

Мария Вальверде прославилась на весь мир ролью Баби в мелодраме «Три метра над уровнем неба». Некоторое время артистка встречалась со своей экранной любовью Марио Касасом, но, к удивлению фанатов, нашла личное счастье с другим мужчиной.

Так, супругом 36-летней артистки стал прославленный дирижер из Венесуэлы Густаво Дюдамель. Артистку не смутила 6-летняя разница в возрасте с избранником, а также его сын Мартин он предыдущих отношений.

До брутала Аче как до Луны: мужа Баби из «Трех метров над уровнем неба» высмеяли в Сети

Поклонники же совсем не оценили выбор звезды экрана. По их мнению, Дюдамель совсем не подходит стройной Вальверде, а внешне они не сочетаются. Фанаты уверены, что артистке нужно было найти мужа, с которым она выглядела бы более органично.

«Внешне, конечно, гармонии нет», «Они совсем не сходятся», «С Марио Касасом были отличной парой», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Три метра над уровнем неба», 2010, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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