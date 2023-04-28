До брутала Аче как до Луны: мужа Баби из «Трех метров над уровнем неба» высмеяли в Сети

Мария Вальверде прославилась на весь мир ролью Баби в мелодраме «Три метра над уровнем неба». Некоторое время артистка встречалась со своей экранной любовью Марио Касасом, но, к удивлению фанатов, нашла личное счастье с другим мужчиной.

Так, супругом 36-летней артистки стал прославленный дирижер из Венесуэлы Густаво Дюдамель. Артистку не смутила 6-летняя разница в возрасте с избранником, а также его сын Мартин он предыдущих отношений.

Поклонники же совсем не оценили выбор звезды экрана. По их мнению, Дюдамель совсем не подходит стройной Вальверде, а внешне они не сочетаются. Фанаты уверены, что артистке нужно было найти мужа, с которым она выглядела бы более органично.