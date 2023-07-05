До Боярской как до Луны: первая жена Матвеева в 43 года выглядит как бабушка

Брак с Елизаветой Боярской для Максима Матвеева не первый. Красавицу из звездного семейства артист очаровал, когда еще был женат на Яне Сексте.

Причин своего развода, новость о котором стала шоком для многих, супруги оглашать не стали. Но интернет-пользователи решили, что всему виной оказались отношения Матвеева с дочерью Боярского. Вскоре актер женился на новой возлюбленной, подарившей ему двоих сыновей. А Сексте не оставалось ничего другого, кроме как залечивать свои раны.

Спустя годы Яна наладила личную жизнь, встретив композитора Дмитрия Марина. Сексте редко мелькает в публичном пространстве, что, впрочем, мало удивляет поклонников Боярской.

По их мнению, до новой жены Матвеева серой мышке Сексте как до луны. В свои 43 года Яна уже выглядит как бабушка. Актриса совсем запустила себя: она сильно подурнела, а ее лицо покрылось морщинами.