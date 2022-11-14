До Боярского далеко: вы ахнете, узнав, кто на самом деле должен был сыграть Д’Артаньяна в кино

«Д’Артаньян и три мушкетера» сделал Михаила Боярского звездой национального масштаба. Артист практически проснулся знаменитым. Однако, как оказалось, изначально совсем не он должен был воплотить образ благородного гасконца, мечтающего стать мушкетером.

Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич еще до начала съемок определился, что главную роль в его ленте сыграет Александр Абдулов. Сам актер полностью поддерживал свою кандидатуру и был в нетерпении от предстоящей возможности. Но незадолго до начала съемок Илья Резник, сценарист картины, случайно встретил в столице Боярского и так впечатлился его внешностью, что тут же пообещал порекомендовать его Резнику.

Боярский, как пишет Дзен-канал Film pro, прибыл на пробы в надежде стать Рошфором, но как только надел костюм, все сразу поняли, что перед ними Д’Артаньян. Из-за идеально подходящей внешности Юнгвальд-Хилькевичу пришлось отказать Абдулову, что в итоге стало прекрасным кастинговым решением.