До боли в сердце: каких актеров из «Бедной Насти» с нами уже нет

Осенью исполнится 20 лет, как на телеканале СТС вышла первая серия «Бедной Насти». За перипетиями в жизни Владимира Корфа, Михаила Репнина, Лизы Долгорукой, и, конечно, Анны следила вся прекрасная половина нашей страны. Тем больнее осознавать, что многих артистов уже нет с нами.

От коронавируса скончался Владимир Андреевич — хитроумный начальник Третьего отделения, граф Бенкендорф. Альберт Филозов сыграл доброго барона Корфа, опекуна Анны, хранившего тайну ее происхождения. Артиста не стало в 2016 году — он долго лечился от рака, но после очередной ремиссии болезнь вернулась. Онкология унесла жизнь Сергея Карякина — артиста в домашнем театре Корфов. У Карякина был рак языка, несмотря на тяжелый недуг, он продолжал играть в театре. Алена Бондарчук, перевоплотившаяся в императрицу Александру Федоровну, сгорела от рака груди в 2009-м.

Завесой тайны покрыта гибель Алексея Осипова. Его зрители могут помнить по роли крепостного конюха Никиты, влюбленного в героиню Кориковой. Зимой 2013 года артист поехал с девушкой гулять на Финский залив. Через какое-то время пара замерзла, и Осипов попросил возлюбленную вернуться в машину. А сам пропал. Его тело нашли только через полгода. Правоохранители склонялись к тому, что актер провалился под лед.