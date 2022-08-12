До боли похожа на Брик: Сеть взорвал редкий кадр с дочерью Тодоровского

Актриса Евгения Брик и режиссер Валерий Тодоровский стали родителями в 2009 году. Наследница знаменитостей Зоя жила вместе с ними в США, однако звездные родители старались не показывать дочь публике. После же смерти Брик зимой этого года прославленный режиссер и вовсе перестал публиковать кадры наследницы, однако не так давно сделал исключение.

На неожиданном кадре Зоя позирует в кафе со своей подругой. Как отметили пользователи сети, девушка очень сильно похожа на свою звездную мать, переняв ее красоту и обаяние.

«Я вижу в ней Женю!», «Какая красивая», «Потрясающая девушка», — пишут фанаты.

Также многие отметили, что Зое необходимо пойти по стопам родителей и заняться кинематографом. По мнению подписчиков, с такими внешними данными она обязательно добьется успеха и прославится, продолжив семейное дело.