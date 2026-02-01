Оповещения от Киноафиши
До «Аватара» самым кассовым считался этот фильм: был на волоске от провала – но принёс $2 млрд и 11 «Оскаров»

1 февраля 2026 11:50
А ведь сперва режиссеру пришлось даже отказаться от зарплаты, лишь бы проект не свернули.

В кинобизнесе есть простое правило: когда бюджет взлетает до небес, а съемки превращаются в хаос, проект чаще всего ждет провал. Именно это и предрекали одной невероятно дорогой картине, которая по всем прогнозам должна была утащить на дно не только сюжетный корабль, но и карьеры своих создателей.

Речь, конечно, о «Титанике» Джеймса Кэмерона. Его бюджет, изначально оценивавшийся в 110 млн долларов, в итоге достиг 200 млн на производство, а с учётом маркетинга – всех 240 млн. Это сделало его самым дорогим фильмом своего времени.

Деньги уходили на гигантские съёмки в Мексике, где построили почти настоящий «Титаник», на подводные экспедиции к обломкам, на бесчисленные детали и спецэффекты. Кэмерон настолько верил в грядущий провал, что в отчаянии отказался от своей зарплаты, лишь бы студии не закрыли проект.

Но произошло чудо. Вместо провала зрители устроили в кинотеатрах ажиотаж, возвращаясь на сеансы по 5-10 раз. Саундтрек Селин Дион бил все рекорды, а сам «Титаник» в итоге собрал в мировом прокате около 2 млрд долларов, получил 11 «Оскаров» и на 12 лет стал абсолютным рекордсменом кассовых сборов.

Эта история доказала Голливуду, что даже самая рискованная и дорогая авантюра может принести баснословную прибыль, если создаст сильную эмоциональную связь с аудиторией. Урок, который тот же Кэмерон блестяще повторит в 2009-м со своим «Аватаром», заработавшим 2.9 млрд долларов.

Фото: Кадр из фильма «Титаник» (1997), «Аватар» (2009)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
