До Анджелины: этот роман Брэда Питта до сих пор вызывает изумление у публики

Поклонники Брэда Питта знают почти все о его отношениях и романах. До брака с Анджелиной Джоли обладатель «Оскара» и двух «Золотых глобусов» пять лет был женат на звезде «Друзей» Дженнифер Энистон, а еще раньше у него был довольно бурный двухлетний роман с актрисой Гвинет Пэлтроу.

Однако были в жизни Брэда и женщины, имена которых сейчас способен вспомнить далеко не каждый его фанат. Одной из них стала американская певица в жанре соул Синитта Рене Мэлоун или просто Синитта. Они с Питтом встречались почти год в конце восьмидесятых, после чего исполнительница влюбилась в актера Дэвида Эссекса, бросив ради него будущую суперзвезду.

Имя Синитты так и осталось известно лишь самым заядлым поклонникам соула даже сейчас спустя почти 40 лет после романа с Питтом. А что в ней нашел Брэд, поклонники актера недоумевают до сих пор: никаких деталей об их отношениях не смогли выяснить даже вездесущие голливудские сплетники и журналисты.