До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»

Правда, современные зрители считают, что это кино «не для всех».

В истории советского кинопроката был удивительный парадокс: при строгом отборе зарубежных картин некоторые из них собирали аудитории, которые и не снились современным блокбастерам.

Речь о картинах, которые в СССР смотрели по 60-90 миллионов раз. Эти фильмы пробивались сквозь железный занавес не благодаря маркетингу или звездам, а исключительно за счет народной любви.

Давайте вспомним тройку самых кассовых зарубежных фильмов в истории СССР. Спойлер: легендарные «Зита и Гита» с «Танцором диско» в топ-3 не попали.

3 место: «Бродяга» (1951)

Рейтинг: Кинопоиск — 7.6, IMDb — 7.8

Сюжет: Раджу с детства знает, что такое нищета — отец бросил их с матерью, оставив без крыши над головой. Пройдя через унижения улиц, повзрослевший Раджу решает отомстить.

Но попытка убийства отца срывается, и теперь юноше грозит суд. Единственная, кто готов за него заступиться — его подруга детства, которая верит, что даже в озлобленном сердце Раджу осталось место для добра.

В СССР: Фильм вышел в прокат в 1954 году и стал настоящим хитом — его посмотрели более 63,7 млн зрителей.

2 место: «Великолепная семёрка» (1960)

Рейтинг: Кинопоиск — 7.7, IMDb — 7.7

Сюжет: Семь наёмников берутся защищать мексиканскую деревню от банды жестоких бандитов. Культовый вестерн с Юлом Бриннером и Стивом Маккуином, вдохновлённый «Семью самураями» Куросавы.

В СССР: Фильм попал в советский прокат уже в 1961 году и собрал 67 млн зрителей — рекорд для западного вестерна.

1 место: «Есения» (1971)

Рейтинг: Кинопоиск — 7.9, IMDb — 6.3

Сюжет: Драматическая история цыганки Есении, которая влюбляется в офицера, но сталкивается с предрассудками и местью. Мелодрама с песнями, страстью и неожиданными поворотами.

В СССР: Фильм взорвал советский прокат в 1975 году — 91,4 млн просмотров! Для многих он до сих пор ассоциируется с эпохой 70-х.

Конечно, со временем лента уже воспринимается иначе, что доказывает один из отзывов на Кинопоиске:

«К этому фильму меня привело любопытство. Не оспаривая его значимости для тех времён, когда советские зрители "голодали" по таким любовным интрижкам, я оставляю свои скромные шесть баллов с чистой совестью, поскольку... ну, не для всех создаётся подобное».

А сколько получили «Танцор диско» и «Зита и Гита»?

Раз уж мы сравнили эти фильмы, то нельзя не упомянуть их достижения. Что касается легендарного «Танцора диско» (1982), то до советских зрителей он добрался только в 1984 году — и сразу взлетел на вершину проката с 61 миллионом просмотров.

Этот индийский музыкальный фильм с Митхуном Чакраборти в главной роли стал настоящим феноменом, а песня «Jimmy Jimmy» звучала из каждого утюга.

Не менее оглушительный успех ждал и индийскую ленту «Зита и Гита» (1972). Хотя в СССР её показали с четырёхлетним опозданием (в 1976-м), это не помешало картине собрать 55,3 миллиона зрителей.

История близняшек, разлучённых в детстве, покорила сердца советских зрителей своей искренностью, песнями и невероятной энергетикой.

Итог

Эти фильмы, конечно, не дотянули до тройки лидеров, но прочно вошли в золотой фонд зарубежного кино, полюбившегося советской аудитории. Их популярность доказывает: иногда настоящая магия кино оказывается сильнее любых идеологических границ.

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