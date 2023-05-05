До 65 лет был один: как выглядит та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного

Георгий Милляр при жизни гордо носил звание короля эпизодов. Актер широко известен своими ролями в фильмах-сказках Александра Роу. Его карьера сложилась удачно, а вот семейная жизнь не задалась.

Талантливый артист никак не мог найти себе даму сердца, поэтому жил с матерью в коммунальной квартире. Лишь когда родительница Милляра умерла, он понял, что больше не хочет быть одиноким. В возрасте 65 лет звезда экрана положил глаз на свою соседку по квартире Марью Васильевну.

Конфетно-букетного периода не было: жених пришел и сразу сделал предложение своей избраннице. Соседка, которая тоже уже была немолода, опешила и попыталась деликатно отказаться, уточнив, что в свои 60 лет уже не интересуется мужчинами. Но Георгий Францевич смог убедить будущую жену, что именно на него стоит обратить внимание.

Та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного, смогла сделать его по-настоящему счастливым. Коллеги актера вспоминают, что со своей супругой он был неразлучен и ласково называл ее Манечкой.