Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи До 65 лет был один: как выглядит та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного

До 65 лет был один: как выглядит та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного

5 мая 2023 10:15
До 65 лет был один: как выглядит та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного

Актер сумел добиться своего.

Георгий Милляр при жизни гордо носил звание короля эпизодов. Актер широко известен своими ролями в фильмах-сказках Александра Роу. Его карьера сложилась удачно, а вот семейная жизнь не задалась.

Талантливый артист никак не мог найти себе даму сердца, поэтому жил с матерью в коммунальной квартире. Лишь когда родительница Милляра умерла, он понял, что больше не хочет быть одиноким. В возрасте 65 лет звезда экрана положил глаз на свою соседку по квартире Марью Васильевну.

Конфетно-букетного периода не было: жених пришел и сразу сделал предложение своей избраннице. Соседка, которая тоже уже была немолода, опешила и попыталась деликатно отказаться, уточнив, что в свои 60 лет уже не интересуется мужчинами. Но Георгий Францевич смог убедить будущую жену, что именно на него стоит обратить внимание.

До 65 лет был один: как выглядит та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного

Та, которая растопила сердце Кащея Бессмертного, смогла сделать его по-настоящему счастливым. Коллеги актера вспоминают, что со своей супругой он был неразлучен и ласково называл ее Манечкой.

Фото: Кадр из фильма "Огонь, вода и… медные трубы" (1967), кадр из программы "Центральное телевидение"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video