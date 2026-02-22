До «6 кадров» и «Городка» был этот британский шедевр: «учитель» лучших отечественных скетч-шоу — юмор на 8,5 балла

Оповещения от Киноафиши
22 февраля 2026 08:27
Довел формат до совершенства, поэтому появились последователи.

До того как «Городок» и «6 кадров» поселились в сердцах российских зрителей, на британском ТВ уже вовсю экспериментировали с жанром скетч-комедии. «Шоу Фрая и Лори» выходило с 1987 по 1995 год и стало настоящей школой интеллектуального юмора для многих поколений комиков.

На Кинопоиске у него до сих пор 8,5 балла — и это при том, что половину шуток без знания языка не распробуешь. Дуэт Стивена Фрая и Хью Лори перевоплощался в кого угодно: от надменных политиков до нелепых обывателей.

Их визитная карточка — виртуозная игра слов, которую переводчики до сих пор проклинают. Скетчи высмеивали консервативное правительство, законы о телевидении и самих себя. В одном из эпизодов Фрай даже пытается задушить министра.

Отдельно запомнились персонажи: Контрол и Тони Мерчисон — шпионы-неудачники, пародирующие детективы. Или ведущий программы ужасов Геллиант Гутфриг, чьи истории тонули в словесном потоке. А Хью Лори еще и пел комичные песни, которые до сих пор гуляют по Сети.

Когда в России появился «Городок», не все заметили перекличку с британским оригиналом. Те же повторяющиеся персонажи, те же диалоги, завязанные на абсурде, та же любовь к сатире на обыденность. Конечно, «Городок» не копировал слепо, но влияние Фрая и Лори чувствуется в каждом втором скетче.

У нас есть аналог — "Городок", но "Городок" по сравнению с этим шоу — как сборник детских анекдотов про Вовочку рядом с сатирой Бернарда Шоу, — говорят зрители.

«6 кадров» — история чуть другая. Здесь меньше словесной эквилибристики, зато та же структура: короткие сценки, быстрая смена образов, ставка на актерскую игру. Российские проекты взяли у британцев главное — умение смеяться над собой и жизнью в рамках короткого формата.

Правда, есть нюанс для тех, кто захочет оценить британское шоу. Лучше смотреть Фрая и Лори с субтитрами — или учить английский. Так гораздо смешнее.

Фото: Кадры из сериалов «Шоу Фрая и Лори», «6 кадров», «Городок»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
