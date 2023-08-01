До 6 августа каждый знак зодиака получит приятную новость: вот к чему надо готовиться

Первая неделя последнего месяца лета обещает быть крайне насыщенной. Полнолуние в созвездии Водолея сделает общительными и социально активными даже интровертов. Большинство знаков зодиака ждут приятные сюрпризы и позитивные перемены.

Овен

На первый план у вас выйдет личная жизнь. Отношения принесут массу положительных эмоций, а те, кто пока одинок, могут встретить вторую половинку. На работе все тоже будет складываться благополучно. Главное, помните, что ваш успех прямо пропорционален приложенным усилиям.

Телец

Прежде вы отложили много важных дел на потом, и это «потом» наступило. Вам придется решать старые проблемы, что станет непростой задачей. Борьба с ленью будет не на жизнь, а на смерть, но в конце недели вы точно одержите победу. Радует и то, что ваше финансовое положение будет стабильным.

Близнецы

Внешние обстоятельства и события будут сильно влиять на вашу жизнь. Чтобы обойтись без потерь, придется постараться. Отношения с партнером потребуют необычных действий и нестандартных решений, и в результате ваша связь станет еще крепче. Что же касается материальной стороны жизни, то вам придется пересмотреть свою финансовую политику и сократить расходы.

Рак

Вы можете позволить себе никуда не спешить — все дела будут сделаны вовремя. Обстановка дома радует: общение с близкими поможет отдохнуть и душой, и телом. Неожиданно вы можете получить приятный подарок. А свободные представители знака будут на законных основаниях наслаждаться своей свободой.

Лев

Вам стоит быть крайне осторожными с деньгами. Начало недели обернется крупными тратами, которые могут негативно сказаться на финансовом положении. Откажитесь от шопинга и займитесь домашними делами — сделайте уборку, избавьтесь от старых и ненужных вещей. Это принесет вам много пользы. А выходные лучше провести в компании друзей.

Дева

На этой неделе вы получите отличные новости. Не отказывайтесь от приятных подарков и рассмотрите новые предложения по работе. Не удивляйтесь, если вас повысят в должности, а коллеги начнут относиться к вам с еще большим уважением. А вот в личной жизни намечается некоторое затишье.

Весы

Вас ждет активный и плодотворный труд, а после — отличное денежное вознаграждение. Не жалейте сил — и ваш доход существенно вырастет. Любовная сфера жизни также приятно удивит. Те, кто состоит в отношениях, будут наслаждаться общением с партнером, а одиночки обзаведутся новыми поклонниками.

Скорпион

Вы будете активны как никогда. Энергия бьет через край — ее избытки направьте на помощь окружающим. За свое финансовое состояние можно не волноваться — на недостаток средств жаловаться не придется. В личной жизни все также складывается благополучно. Тем, кто находится в ссоре с близкими, наконец, удастся прийти к компромиссу.

Стрелец

Вас поглотят бытовые вопросы и домашние хлопоты. Зато на работе не придется прикладывать много усилий — дела пойдут как по маслу. В свободное время не отказывайтесь от встреч с друзьями и посетите какое-нибудь массовое мероприятие. Заряд бодрости и масса положительных эмоций гарантированы.

Козерог

Вам придется решать чужие проблемы, однако благодарности не ждите. На работе обстановка может быть весьма напряженной, но радует, что серьезных конфликтов удастся избежать. Правда будет на вашей стороне. Финансовая сторона жизни останется стабильной, поэтому можете смело планировать свое будущее.

Водолей

Вам подвернется удачный случай, чтобы сменить место работы. Не спешите отказываться: новая должность обещает быть более интересной и прибыльной. В личной жизни намечается затишье, но уже к концу недели все изменится. Ваше самочувствие обещает быть отличным, да и настроение не подведет.

Рыбы

Вам придется столкнуться с рядом проблем, но решать их вы не спешите. Отойдя в сторону, вы будете ждать, что все рассосется само собой. Звезды советуют не бежать от трудностей. В профессиональной среде намечаются важные изменения. Звезды рекомендуют пересмотреть статьи своих расходов и потратить деньги на то, что действительно важно.