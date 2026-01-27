27 января 2026 13:17
До 30 лет не знал, что стало с родителями Арнольда в «Эй, Арнольд!»: в мультсериале намекали на гибель – но все оказалось сложней

Без малого 20 лет фанатов лишь кормили обещаниями все рассказать.

Тот самый вопрос, который терзал всех, кто в 90-е смотрел «Эй, Арнольд!»: куда подевались идеальные родители мальчика с футбольной головой? Сериал лишь намекал на их исчезновение, оставляя пространство для самых мрачных теорий.

Ответ фанатам пришлось ждать почти двадцать лет — и он пришёл в полнометражном сиквеле 2017 года, о котором в России, правда, слышали единицы.

Разгадку начали готовить ещё в пятом сезоне сериала эпизодами «Дневник». Арнольд находит записи отца Майлза и узнаёт историю родителей-авантюристов.

Они, филантропы по призванию, отправились в вымышленную латиноамериканскую страну Сан-Лоренцо, где подружились с таинственным племенем Зеленоглазых людей, спасли их от «сонной болезни» и даже получили в подарок свинью.

После рождения Арнольда они вернулись в Хиллвуд, но вскоре снова уехали, узнав, что их друзьям снова грозит опасность. Это «ненадолго» затянулось на десятилетие.

Полнометражный фильм «Эй, Арнольд! Приключения в джунглях» доводит историю до конца. Выясняется, что родители Арнольда не погибли, а стали жертвами той самой «сонной болезни».

Целых десять лет Майлз и Стелла просто спали в забытом городе.

Ключом к спасению оказывается сам Арнольд — «избранный» по пророчеству племени. Пройдя через ловушки и противостояв злодею Ласомбре, он с помощью Хельги (чья давняя тайная влюблённость, наконец, сыграла решающую роль) распыляет лекарство.

Родители просыпаются, семья воссоединяется, хэппи-энд!

Фото: Кадр из мультфильма «Эй, Арнольд! Приключения в джунглях» (2017)
Алексей Плеткин
