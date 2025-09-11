До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

Пока его составляли, даже прослезились к концу.

Третий сезон «Магической битвы» официально выходит в январе 2026 года, но первые две серии можно будет увидеть в кино уже 7 ноября 2025 вместе с компиляцией по арке Сибуи.

Правда, пока неизвестно, смогут ли увидеть эти эпизоды в ноябре российские зрители. Но, учитывая, что по такому же принципу у нас показали «Дандадан» и «Гачиакуту», то все возможно.

В любом случае времени до премьеры осталось не так много, поэтому лучше подготовиться к ней заранее. Сегодня освежим в памяти, что же происходило в первых двух сезонах.

Сезон 1 — начало истории

В мире есть монстры-проклятия, которые рождаются из негативных людских эмоций. Видеть и убивать их могут только маги.

И вот главный герой — школьник Юдзи Итадори случайно он сталкивается с проклятым предметом — пальцем древнего злого духа Рёмэн Сукуны. Чтобы спасти друзей, Юдзи проглатывает палец и становится сосудом для Сукуны.

Его собираются казнить, но самый сильный маг современности Сатору Годжо предлагает отсрочку: пока Юдзи будет искать и поглощать все пальцы Сукуны, он может жить. Когда соберут всё, его убьют вместе с Сукуной.

Юдзи поступает в Токийский магический техникум, где знакомится с однокурсниками Мегуми Фусигуро и Нобарой Кугисаки. Вместе они проходят первые миссии, сражаются с проклятиями и врагами вроде Махито.

Постепенно Юдзи учится использовать силы и понимает, что быть магом — значит всё время рисковать жизнью.

Сезон 2 — прошлое и кровавая Сибуя

Вторая часть начинается с флэшбэка: нам показывают молодого Годжо и его друга Сугуру Гето, их студенческие годы и то, как Гето постепенно становится врагом.

Дальше идёт главная арка — Инцидент в Сибуе. Антагонисты запускают масштабный план: под Хэллоуин они заманивают людей в район Сибуя, накрывают его барьером и устраивают там бойню.

Их цель — запечатать Годжо в артефакте под названием «Тюремное царство», и у них это получается. Для магов это огромный удар.

К тому же, во время битвы погибает Кенто Нанами, Нобара получает тяжелую рану, которая, похоже, несовместима с жизнью, а Юдзи переживает сильный кризис — он винит себя в происходящем, ведь Сукуна в какой-то момент берёт контроль и оставляет после себя ещё больше разрушений.

Арка заканчивается тем, что Годжо запечатан, враги добились успеха, а власти решают казнить Юдзи. На роль палача назначают Юту Оккоцу (того самого героя из приквела «Магическая битва 0»).

К чему всё идёт

Итог первых двух сезонов такой:

Сукуна всё ещё внутри Юдзи, и угроза только растёт.

Годжо — заперт, и без него мир магов сильно ослаб.

Многие союзники погибли или выбиты из строя.

Юдзи снова вынесен приговор.

И именно с этой точки начнётся третий сезон.

