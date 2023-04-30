До 20 лет жил в лесу: как сложилась судьба алтайского Маугли, найденного 10 лет назад

До 21 года Оджан Наумкин жил отшельником со своими родителями. В глухом лесу Алтая он воспитывался матерью, учительницей музыки, и отцом-писателем. Родители хотели, чтобы его детство прошло без «грязи», которую можно встретить в городе. Но однажды Наумкины решили оставить своего сына и уехали путешествовать по Приморью. А молодой Оджан решил отправиться покорять большие города.

Сначала он отправился в Новосибирск, выучился мастерству бариста и начал готовить кофе. Совсем скоро он открыл собственное кафе, но не справился с работой. И вся инициатива обернулась долгами в 400 тысяч рублей. После этого Оджан поехал покорять Москву. Там он продолжил варить кофе, а спустя некоторое время встретил девушку Леру, которую завоевал своей историей и харизмой.

Наумкин не скрывает, что мечтает накопить столько денег, чтобы ему не нужно было работать. Свободное же время он собирается посвящать живописи и уже сейчас продает свои работы в социальных сетях. Не забывает алтайский Маугли и о родителях. К матери и отцу, которые до сих пор живут в глухом лесу, он приезжает примерно раз в год.