До 13 августа жизнь будет похожа на американские горки: особенно у этих знаков зодиака

Предстоящие дни далеко не для всех пройдут легко и беззаботно.

Вторая неделя последнего летнего месяца окажется весьма насыщенной для большинства знаков зодиака. Астрологи уверены: чтобы пережить это время, нужно не только внимательно отнестись к себе и к знакам судьбы, но и не бояться неожиданных перемен.

Овен

Наберитесь терпения и осторожности. Поспешные решения могут привести к провалу, а неудачно высказанное мнение — рассорить вас даже с самыми близкими.

Телец

Отправьтесь в спонтанное путешествие. Дорога поможет разобраться в проблемах и ответит на вопросы, которые мучают вас последние дни.

Близнецы

Непросто будет справиться с учебой. Однако астрологи советуют приложить все усилия, чтобы получить новые знания, ведь в будущем они непременно принесут пользу.

Рак

Представителям этого знака не стоит сторониться новых знакомых. Часть из них будет полезна и поможет добиться успеха. А эти встречи станут отдушиной в тяжелой неделе и помогут развеяться.

Лев

Не бойтесь сложной работы и крупных задач. Вы играюче справитесь с любыми сложностями и произведете нужное впечатление на окружающих.

Дева

Уделите время себе. Постарайтесь отвлечься от каждодневной суеты, расслабьтесь и не забывайте про медитацию. И этот жизненный подход, как уверены астрологи, непременно поможет вам справиться со второй половиной августа.

Весы

Представителям этого знака не стоит обходить стороной новые знания. Старайтесь учиться и быть открытыми ко всем советам, ведь со временем вы поймете всю их важность.

Скорпион

Постарайтесь сконцентрироваться на любимых делах. Только привычные занятия, которые доставляют вам удовольствие, помогут пережить неделю. Остальные же задачи непременно приведут к провалу и испорченной репутации.

Стрелец

Стрельцам нужно внимательнее следить за своими мыслями. Всю неделю они будут под властью иллюзий, что может привести как к неловким беседам, так и к большому недопониманию с начальством и близкими.

Козерог

Вторая неделя августа — удачное время, чтобы сменить обстановку. Отправьтесь в небольшое путешествие, во время которого внимательно присмотритесь к своему окружению: далеко не все знакомые желают вам только добра.

Водолей

Постарайтесь избежать любой связи с прошлой жизнью. Неожиданные встречи со старыми знакомыми точно не приведут ни к чему хорошему, поэтому сделайте все, чтобы вычеркнуть их из своей жизни.

Рыбы

Будьте внимательнее со своим окружением. Советы, которые будут казаться полезными и правильными, на самом деле лишь испортят ситуацию. Поэтому внимательно отнеситесь ко всем словам, которые будете слышать в свой адрес.