ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова

Актер Александр Михайлов был женат дважды. В первом браке у него родился сын Константин, которому уже исполнилось 54 года. Мужчина не захотел пойти по стопам отца, хотя и поступил после школы в театральный вуз. Но сходство артиста с наследником поражает публику.

Отказавшись от тени отцовской славы, Константин выучился на режиссера. Но съемочной площадке он предпочел телевизионные и радиостудии. Младший Михайлов вел шоу «Доброе утро», работал над музыкальными и другими программами. Параллельно Константин трудился над созданием рекламы и передач на радио.

Хотя в профессиональном плане сын решил проторить свою дорогу, в личной жизни он во многом повторяет путь отца. Режиссер женат во второй раз, от прошлых отношений у него есть взрослый сын. Совместные фото артиста и наследника поражают фанатов. Александр Михайлов всегда выглядел старше своих лет — это качество передалось и Константину.