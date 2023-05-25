ДНК-тест не требуется: Владимир Кузьмин вывел из тени темнокожую дочь

В свои лучшие годы Владимир Кузьмин отличался особой любвеобильностью. У певца было множество романов, которые привели к появлению пятерых детей.

Со своей внебрачной дочерью Владимир Борисович познакомился десять лет назад, когда она была уже взрослой девушкой. Когда-то на концерте в Ростове-на-Дону к Кузьмину подошла молодая девушка-мулатка по имени Татьяна и захотела с ним познакомиться. Артист не устоял перед знойной красавицей с экзотической внешностью и провел с ней несколько дней. Они расстались, не обменявшись телефонами и адресами. А спустя несколько недель Татьяна поняла, что беременна.

Девушка не стала разыскивать Кузьмина и решила воспитать ребенка сама. Вскоре родилась внебрачная дочь певца, которую нарекли именем Николь. Свое детство она провела у бабушки в США. Уже будучи взрослой, Николь узнала об отце, а в 2013 году состоялась их встреча.

Кузьмин принял дочь с распростертыми объятиями и сразу же вывел ее в свет. Он даже не потребовал ДНК-тест. Дело в том, что Николь очень напоминает свою сестру по отцу Соню, участницу «Фабрики звезд-3». У них почти одинаковые крупные черты лица, идентичный цвет глаз и схожая улыбка. Их отличает лишь цвет кожи, ведь в роду у Николь были афроамериканцы.

Девушка живет в США и работает маркетологом. Как и отец, она занимается музыкой, но не построила музыкальную карьеру.