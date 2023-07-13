ДНК-тест не нужен: внуков Юрия Никулина узнают издалека

Юрий Никулин — один из самых любимых народом советских артистов. Кроме множества ярких ролей в кино он всю жизнь радовал публику работой в цирке. Спустя четверть века после смерти артиста его дело продолжают внуки, и узнать их будет нетрудно.

У Юрия Владимировича был только один ребенок — сын Максим. Он не только продолжил отцовскую династию, но и подарил ему троих внуков. О семье Никулиных рассказали на канале «Историс — Откройте, Давид!».

В Юрии и Максиме легко можно узнать потомков великого артиста. Они унаследовали самую примечательную черту деда — его оттопыренные уши. Оба молодых человека сегодня работают в цирке на Цветном бульваре, который возглавлял Никулин. Юрий руководит рекламным отделом, а Максим занимается зарубежными контактами. Сын артиста Максим Юрьевич Никулин занимает в цирке пост гендиректора.

От семейной династии отделилась только внучка Юрия Владимировича Мария. Она переехала за границу и работает врачом.