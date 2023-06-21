ДНК-тест не нужен: внука Аркадия Райкина с нерадивого зятя отксерокопировали

Представительница именитой династии Екатерина Райкина может похвастаться насыщенной личной жизнью. Ее первый брак с актером и однокурсником Михаилом Державиным закончился скандальной историей.

Когда Екатерина Аркадьевна только поступила на службу в театр, она познакомилась с Юрием Яковлевым. Им довелось играть в одном спектакле, что сильно сблизило актеров. Позже они начали встречаться тайком от всех, ведь на тот момент оба были несвободны. Этот адюльтер прервала беременность Райкиной от Яковлева.

Поначалу дело осложнилось тем, что супруга актера тоже оказалась в положении. Но когда она узнала об измене мужа, то выгнала его из дома. Так Юрий Васильевич переметнулся к новой избраннице. А она в свою очередь бросила Державина, в котором ее родители души не чаяли.

Вскоре родился сын Яковлева и Райкиной Алексей. Брак супругов не был безоблачным из-за пристрастия актера к алкоголю и красивым женщинам. Когда Алексею исполнилось три года, отец ушел из семьи.

Сегодня Яковлев-младший занимается бизнесом. В 80-х и 90-х он снимался в кино, и его можно увидеть в лентах «Миллион в брачной корзине», «Раскол» и в других. Алексей — точная копия своего непутевого отца: тот же тип лица, те же глаза, черты и даже такая же «фамильная» бородка.