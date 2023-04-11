ДНК-тест не нужен: только взгляните на детей Ларина из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Алексей Нилов для зрителей навсегда останется капитаном Лариным из сериала «Улицы разбитых фонарей». Когда-то от актера сходили с ума многие россиянки, но и без поклонниц его личная жизнь постоянно бурлила.

Нилов был женат четыре раза. У него трое детей от разных избранниц — два сына и одна дочь. Отношения с наследниками у Алексея Геннадьевича складывались не совсем идеально, как и с их матерями.

Старшая дочь Елизавета появилась в браке Нилова с Анной Замотаевой. Она пошла по стопам отца и тоже стала актрисой. На счету 37-летней Ниловой роли в картинах «Ментовские войны», «Возмездие», «Шерлок в России».

Сын актера Дмитрий родился в союзе Алексея Геннадьевича и Сусанны Цирюк. Его родители так и не узаконили отношения, а через год после появления наследника актера ушел к другой женщине. Дмитрий стал музыкантом.

Третьего ребенка Нилову родила артистка Ирина Климова. Они прожили вместе чуть больше двух лет, и появление сына Никиты не сплотило чету. Сегодня юноша почти не видится с отцом и ведет закрытый образ жизни.

Старшие дети актера, Елизавета и Дмитрий, поддерживают теплые отношения. Оба поразительно похожи на звездного отца: те же черты лица, тот же взгляд, та же харизма. Кроме того, они унаследовали от Нилова любовь к творчеству.