ДНК-тест не нужен: сын Стаса Пьехи растет настоящим сердцеедом

Певец и автор песен, внук и сын легенд советской и российской эстрады Стас Пьеха покорил миллионы женских сердец. Ведь он не только невероятно талантлив, но также харизматичен и привлекателен. Да разве мог он быть другим, когда имел в бабушках такую красавицу, как Эдита Пьеха. И, конечно, каких только романов певцу не приписывали. Среди потенциальных возлюбленных числились Мария Кожевникова, Виктория Смирнова и многие другие.

Любопытно, что при этом сам Стас частенько отказывался от комментариев о своей личной жизни, и многие слухи так ими и остались. Единственной женой Стаса пока что считается Наталья Горчакова, которая много лет работала в модельном бизнесе. В этих отношениях у Пьехи родился сын, которого назвали Петром. Женитьба, как и рождение единственного наследника, не изменили поведение певца и его отношение к публичности.

Как и всегда, знаменитость активно ведет соцсети, выкладывает фото и видео, делится с подписчиками моментами из своей жизни. Вот только раскрывает он лишь профессиональную сторону. Поэтому едва ли не единственное фото уже подросшего сына буквально всколыхнуло Сеть. Глядя на фото 9-летнего Петра, уже сейчас можно сказать, что он растет копией отца и в будущем разобьет не одно женское сердце.