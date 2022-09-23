Дни в Голливуде сочтены: принцу Гарри и Меган Маркл прочат печальную участь

Меган Маркл зря надеялась, что, переехав из Великобритании в Калифорнию, найдет там теплый прием. Пока некоторые издания ловят каждое ее откровение и скандальную подробность о жизни во дворце, часть американской прессы настроена решительно против герцогини Сассекской.

Один из старейших журналов Америки The Spectator World выпустил разгромную статью о Меган, снабдив ее карикатурой на Маркл, сидящей на королевском троне. По мнению журналистов, хотя герцогиня и старается общаться с нужными людьми, не пропускать благотворительные мероприятия и создавать правильную репутацию, Меган и Гарри далеко до образцовой американской пары. Как сообщается в статье, у супругов нет ни обаяния, ни харизмы или целеустремленности, а значит, их дни в Голливуде вскоре будут сочтены. И до славы Джорджа и Амаль Клуни или Бейонсе и Jay-Z им все равно никогда не дотянуться.