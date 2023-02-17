Дни «крепкого орешка» сочтены: дочь Брюса Уиллиса огорошила страшным признанием

Надежды на то, что Брюс Уиллис когда-либо вернется на съемочную площадку, не осталось. Актер завершил карьеру из-за страшного недуга. Теперь же врачи поставили звезде экрана новый диагноз, который не дает ни единого шанса на выздоровление.

В марте прошлого года стало известно, что у знаменитости обнаружена афазия — расстройство речи, из-за которого он был вынужден покинуть кинематограф. У артиста возникли проблемы с коммуникацией, кроме того, он больше не мог запоминать текст, поэтому о продолжении работы не было и речи.

Теперь же к этому диагнозу добавилась лобно-височная деменция. Об этом в соцсетях сообщила дочь Уиллиса. Также родные актера оставили обращение на портале Theaftd.org, в котором поделились некоторыми подробностями.

«Об этой жестокой болезни многие из нас никогда не слышали, тем не менее она может коснуться кого угодно», — заявили члены семьи «крепкого орешка», уточнив, что его состояние стремительно ухудшается.

Важно отметить, что данная болезнь неизлечима, поэтому люди с подобным диагнозом живут не более семи лет.