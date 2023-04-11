Дмитрия Никулина из «Детей лейтенанта Шмидта» не узнать: вот что с ним стало

Дмитрий Никулин знаком всем, кто застал КВН рубежа 1990-х и 2000-х. Юморист блистал в команде «Дети лейтенанта Шмидта» и завоевал огромную зрительскую любовь. Тогда никто не мог и подумать, что однажды искрометный Никулин кардинально изменит свое амплуа.

Бывший участник КВН построил актерскую карьеру. Самое интересное, что Дмитрию под силу не только комедийные, но и сложные драматические роли. После ухода из КВН Никулина часто приглашали на юмористические проекты и передачи, но позже артист смог раскрыть свой талант с другой стороны.

В 2018 году Дмитрий сыграл в картине «Первые». Сюжет фильма раскрывает историю супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики. Действие происходит во времена правления Петра I. В этом историческом фильме Никулину досталась роль отца Феофана.

Поклонники юмориста не были готовы увидеть его в таком образе. В этом бородатом старце, облаченном во все черное, просто невозможно узнать того весельчака из КВН. Сегодня 49-летний Никулин успешно продолжает свою кинокарьеру.