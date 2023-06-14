Дмитрия Борисова жестко поставили на место: с Малаховым не сравнить

Андрей Малахов — бессменный ведущий многих программ на главных телеканалах страны. За его плечами уже более 20 лет работы на телевидении, а его харизме и обаянию поддаются абсолютно все. Среди самых рейтинговых передач, которые вел Малахов, можно отметить «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров» и «Пусть говорят». И, конечно, сложно даже на секунду представить, что его может кто-то заменить.

Но все же это случилось! И новым ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов. Будем откровенны, Борисову не повезло с самого начала. Ведь прийти на место такой легенды, как Малахов, и не остаться в ее тени просто невозможно. Молодой диктор совершенно не дотягивал и не дотягивает до маститого ведущего в глазах зрителя. И начались разговоры о том, что Дмитрий не на своем месте.

Не поддержали нового ведущего культовой телепередачи и его коллеги по цеху. Так, например, Елена Ханга откровенно заявила, что Борисов в роли нового ведущего плох. Да и в целом ее не покидает ощущение, что происходящее в кадре глубоко безразлично ведущему, что, конечно же, сильно бросается в глаза и влияет на то, как его воспринимают зрители. Малахов тоже высказал свое недовольство заменой. По его мнению, Борисов хорош только на новостях, а в роли ведущего ток-шоу он не сильно интересен.