Дмитрий Певцов не промах: «нищий актер» обвел иностранца вокруг пальца

История любви двух известных актеров, Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова, была непростой. Более того, их отношения не заладились с самого начала, а Ольга практически готовилась к свадьбе с другим. И не просто с другим, а с более состоятельным, да к тому же с иностранцем. Он мог открыть для нее весь мир. Сделать ее жизнь если и не роскошной, то уж точно сытой и спокойной. И что же выбрала она?

Дмитрий Певцов впервые близко познакомился с будущей женой благодаря съемкам. И между ними сразу вспыхнули чувства. Однако вскоре за первыми чувствами разгорелся и первый конфликт. Актрисе не понравилась одна из идей режиссера, а Певцов ее не поддержал. И женщина затаила на него обиду.

Однако обида вскоре прошла, а вот чувства остались. И Дмитрий, которого в сравнении с женихом-швейцарцем считали просто нищим, эти чувства всячески поддерживал. Он красиво ухаживал за любимой женщиной, признавался ей в любви, дарил цветы. И Ольга сдалась. В декабре 1994 года пара оформила официальный брак.