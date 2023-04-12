Дмитрий Нагиев раскрыл правду о пластике: такого вы точно не ждали

Дмитрий Нагиев взял паузу в карьере и пропал с больших экранов. Одни окрестили актера затворником из-за того, что он больше не появляется на публике. Другие задались вопросом, где именно скрывается звезда «Физрука» от назойливого внимания. Вдруг он нашелся в Турции, где встретился с Настей Ивлеевой. Беседа двух звезд получила неожиданный поворот.

Блогер показала Нагиева в своем блоге на YouTube. Знаменитости случайно пересеклись в одном из отелей Антальи. Во время непринужденного разговора актер обратился к теледиве с важной просьбой — не снимать его снизу.

Ивлеева тут же сообразила, в чем дело. Звездная блондинка предположила, что Нагиев хочет скрыть следы от пластики. Такого артист терпеть не стал и раскрыл всю правду о том, ложился ли под нож.

«Ты совсем что ли? Какие там пластические операции?!» — категорично заявил в беседе с телеведущей актер.

Его бурная реакция не оставила никаких сомнений: теперь интернет-пользователи точно уверены, что в свои 56 лет звезда экрана обходится без помощи хирургов.