Дмитрий Нагиев боится брака как огня: тому есть объективная причина

Когда мужчину называют холостяком, то это звучит гордо и даже привлекательно. Но иногда под этим статусом скрывается глубокая личная драма. Как, например, в случае с Дмитрием Нагиевым.

Знаменитый телеведущий 18 лет состоял в законном браке с журналисткой Алисой Шер. У пары родился сын Кирилл, но развода избежать не удалось. А после расставания бывшая супруга брутального красавца написала книгу. В ней женщина поведала читателям все подробности своей семейной жизни и даже умудрялась иронизировать. Такое литературное произведение не понравилось мужчине, хотя он все же попытался сохранить дружеские отношения с матерью своего наследника.

Помимо этого, возможные кандидатуры на роль возлюбленной Нагиева не обладают хорошим чувством юмора. Холостяк часто шутит, что если рядом с ним будет слишком серьезная девушка без самоиронии, то такой брак может превратиться в настоящую пытку для обоих партнеров. Поэтому знаменитый ведущий боится вновь идти под венец.