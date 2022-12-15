Дмитрий Борисов раскрыл все карты: почему самый завидный холостяк все еще не женат

Дмитрий Борисов оказался в числе самых известных телеведущих страны и завидных холостяков. А ведь знаменитости уже 37 лет, да и поклонниц у него немало. Тот факт, что звезда экрана до сих пор не обзавелся семьей, многим не дает покоя.

Ведущий не стал держать интригу и раскрыл все карты. Оказалось, что он так и не связал себя узами брака по веской причине. И это не из-за нетрадиционной ориентации, как уверяют злые языки.

Борисов признался, что он тот еще «любитель женских форм», но пока никого не ведет в ЗАГС, поскольку у него попросту нет времени на личную жизнь. К тому же знаменитость не хочет играть свадьбу для галочки или для того, чтобы, наконец, оправдать чужие ожидания.