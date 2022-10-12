Для звезды унизительно: на что советского Бельмондо толкнула нищета 90-х

Геннадий Корольков прославился в 70-х, а на пике своей карьеры был одной из главных советских знаменитостей. Зрители с нетерпением ждали каждое его новое появление на экранах, однако уже спустя двадцать лет его карьера резко пошла на спад.

Виной всему стал экономический кризис 90-х. Театры закрывались, у государства не было финансов снимать новые фильмы, поэтому многие актеры оставались без работы. Одним из таких артистов и стал Корольков: чтобы прокормить семью, он был вынужден устроиться гардеробщиком в ресторан при театре киноактера.

Новую работу артист считал унизительной. Его задевало, когда богатые клиенты пытались дать ему на чай. Он принципиально не брал деньги, из-за чего его однажды чуть не уволили, так как руководство посчитало, что это оскорбляет гостей.

Особенно же раздражало Королькова, когда гости узнавали в нем некогда популярного артиста. Они пытались сфотографироваться с ним, хлопали по плечу и вели себя как старые друзья. Обида за себя копилась в душе артиста, и со временем он начал пить. Зависимость развивалась настолько быстро, что спустя некоторое время его жена Фатима подала на развод, так как больше не могла терпеть пьяного мужа.

Ситуация изменилась только спустя несколько лет. Корольков стал главным героем документального фильма про артиста, который вынужден подрабатывать гардеробщиком. О его незавидной судьбе узнала вся страна, а со временем и режиссеры начали приглашать в свои фильмы. Тогда его карьера вновь пошла в гору.