Для женщин с этими именами построить крепкий брак — миссия невыполнима: мужчинам на заметку

Издавна считается, что в отношениях женщина берет на себя роль хранительницы семейного очага, понимающей и мудрой, способной сгладить любые конфликты. Там, где представитель сильного пола будет рубить с плеча, дама станет действовать более хитро и тонко. Правда, врожденным талантом к дипломатии обладают не все женщины. Обладательницы некоторых имен даже в отношениях с любимым мужчиной не способны пойти на компромисс. Рассказываем, какие имена носят девушки, которым из-за их сложного характера не светит крепкий брак.

Маргарита

Обладательницы красивого имени Маргарита не могут пожаловаться на недостаток мужского внимания. Они обладают удивительным и своеобразным шармом, присущим только им и никому больше. В этом имени есть какая-то магия, которая притягивает представителей сильного пола. Правда, как говорят эксперты, жизнь с Маргаритой вовсе не будет сладкой. Женщины, нареченные этим именем, высоко превозносят самих себя и при этом любят принижать других. В семейной жизни Рита непременно захочет командовать, будет диктовать партнеру свои условия.

Если тот не готов жить у жены под каблуком, расставание неизбежно.

Мария

Женщины, названные именем Мария, со стороны кажутся идеальными женами: умные, деловитые, привлекательные внешне. Многие мужчины клюют на их удочку, но, вкусив семейной жизни с Машей, понимают, что ошиблись. Обладательницы этого имени часто выходят замуж исключительно из корыстных соображений - им нужен рядом человек, который оплатит все их капризы, сделает по дому тяжелую работу, решит проблемы. Сама же Мария с удовольствием будет заниматься своими делами, на партнера ей откровенно наплевать.

Мужчина, полюбивший ее по-настоящему, честно попытается выдержать это испытание, но рано или поздно и его терпение иссякнет.

Нина

Жесткий характер и железная хватка - вот как коротко можно охарактеризовать обладательниц имени Нина. Угодить таким женщинам очень сложно, они всегда найдут, к чему придраться. Поручения, звучащие из уст Нины, больше похожи а приказы, прислушиваться к пожеланиям мужа и идти на компромисс она не собирается.