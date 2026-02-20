Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине

Споры о том, чем именно закусывали спиртное профессор Преображенский и Борменталь в «Собачьем сердце», не утихают до сих пор. В фильме Бортко герои едят что-то из кокотниц – и многие решили, что это жульен. Но Булгаков в романе описывает совсем другое: «серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало», и «маленький тёмный хлебик», который профессор подцепил на вилку.
Исследователи кулинарных тайн советской литературы с «Дзена» докопались до источника – «сталинской» книги рецептов 1955 года, где нашлось блюдо с унылым названием «Филе с костным мозгом».
Именно его, судя по всему, и подавали в «Славянском базаре», который Булгаков упоминает как место, где такие закуски делали лучше всего.
Что понадобится
- белый хлеб (примерно 150 г, 4–6 ломтиков);
- сливочное масло (30–40 г для жарки);
- ветчина или буженина (100–120 г, 4–6 тонких ломтиков);
- говяжья вырезка (200–250 г);
- костный мозг (из 3–4 говяжьих или свиных мозговых костей);
- соль, перец по вкусу;
- красный соус с мадерой (по желанию, около 100 мл).
Как готовить
- Кусочки хлеба обжарить на сливочном масле до румяной корочки.
- Тонкие ломтики ветчины слегка прогреть на сковороде.
- Вырезку нарезать ломтиками толщиной около 5 мм, поперчить и быстро обжарить на сале или масле (по 2 минуты с каждой стороны). Солить лучше после жарки, чтобы мясо осталось сочным.
- Кости с мозгами отварить в подсоленной воде, затем извлечь мозг и нарезать ломтиками.
- Собрать закуску: на хлеб – ветчину, сверху – мясо, на него – ломтик мозга.
Подача
В ресторанном варианте это всё поливалось горячим красным соусом с мадерой и подавалось в подогретом баранчике (той самой закрытой посуде, которую вносила Зина). Дома можно просто подержать закуски в духовке при 80 градусах перед подачей.
Главное – есть горячим. Остывший костный мозг теряет всю магию.
Судя по комментариям, пробовавшие этот рецепт делятся на два лагеря: любители белого хлеба и поклонники чёрного. Но и те, и другие сходятся в одном – это действительно «бесподобно». Как и обещал доктор Борменталь.