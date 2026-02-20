Оповещения от Киноафиши
Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине

Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине

20 февраля 2026 08:56
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине

Рецепт не из дешевых, но побаловать себя можно.

Споры о том, чем именно закусывали спиртное профессор Преображенский и Борменталь в «Собачьем сердце», не утихают до сих пор. В фильме Бортко герои едят что-то из кокотниц – и многие решили, что это жульен. Но Булгаков в романе описывает совсем другое: «серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало», и «маленький тёмный хлебик», который профессор подцепил на вилку.

Исследователи кулинарных тайн советской литературы с «Дзена» докопались до источника – «сталинской» книги рецептов 1955 года, где нашлось блюдо с унылым названием «Филе с костным мозгом».

Именно его, судя по всему, и подавали в «Славянском базаре», который Булгаков упоминает как место, где такие закуски делали лучше всего.

Что понадобится

  • белый хлеб (примерно 150 г, 4–6 ломтиков);
  • сливочное масло (30–40 г для жарки);
  • ветчина или буженина (100–120 г, 4–6 тонких ломтиков);
  • говяжья вырезка (200–250 г);
  • костный мозг (из 3–4 говяжьих или свиных мозговых костей);
  • соль, перец по вкусу;
  • красный соус с мадерой (по желанию, около 100 мл).
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине

Как готовить

  1. Кусочки хлеба обжарить на сливочном масле до румяной корочки.
  2. Тонкие ломтики ветчины слегка прогреть на сковороде.
  3. Вырезку нарезать ломтиками толщиной около 5 мм, поперчить и быстро обжарить на сале или масле (по 2 минуты с каждой стороны). Солить лучше после жарки, чтобы мясо осталось сочным.
  4. Кости с мозгами отварить в подсоленной воде, затем извлечь мозг и нарезать ломтиками.
  5. Собрать закуску: на хлеб – ветчину, сверху – мясо, на него – ломтик мозга.

Подача

В ресторанном варианте это всё поливалось горячим красным соусом с мадерой и подавалось в подогретом баранчике (той самой закрытой посуде, которую вносила Зина). Дома можно просто подержать закуски в духовке при 80 градусах перед подачей.

Главное – есть горячим. Остывший костный мозг теряет всю магию.

Судя по комментариям, пробовавшие этот рецепт делятся на два лагеря: любители белого хлеба и поклонники чёрного. Но и те, и другие сходятся в одном – это действительно «бесподобно». Как и обещал доктор Борменталь.

Фото: Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
