Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине

Рецепт не из дешевых, но побаловать себя можно.

Споры о том, чем именно закусывали спиртное профессор Преображенский и Борменталь в «Собачьем сердце», не утихают до сих пор. В фильме Бортко герои едят что-то из кокотниц – и многие решили, что это жульен. Но Булгаков в романе описывает совсем другое: «серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало», и «маленький тёмный хлебик», который профессор подцепил на вилку.

Исследователи кулинарных тайн советской литературы с «Дзена» докопались до источника – «сталинской» книги рецептов 1955 года, где нашлось блюдо с унылым названием «Филе с костным мозгом».

Именно его, судя по всему, и подавали в «Славянском базаре», который Булгаков упоминает как место, где такие закуски делали лучше всего.

Что понадобится

белый хлеб (примерно 150 г, 4–6 ломтиков);

сливочное масло (30–40 г для жарки);

ветчина или буженина (100–120 г, 4–6 тонких ломтиков);

говяжья вырезка (200–250 г);

костный мозг (из 3–4 говяжьих или свиных мозговых костей);

соль, перец по вкусу;

красный соус с мадерой (по желанию, около 100 мл).

Как готовить

Кусочки хлеба обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Тонкие ломтики ветчины слегка прогреть на сковороде. Вырезку нарезать ломтиками толщиной около 5 мм, поперчить и быстро обжарить на сале или масле (по 2 минуты с каждой стороны). Солить лучше после жарки, чтобы мясо осталось сочным. Кости с мозгами отварить в подсоленной воде, затем извлечь мозг и нарезать ломтиками. Собрать закуску: на хлеб – ветчину, сверху – мясо, на него – ломтик мозга.

Подача

В ресторанном варианте это всё поливалось горячим красным соусом с мадерой и подавалось в подогретом баранчике (той самой закрытой посуде, которую вносила Зина). Дома можно просто подержать закуски в духовке при 80 градусах перед подачей.

Главное – есть горячим. Остывший костный мозг теряет всю магию.

Судя по комментариям, пробовавшие этот рецепт делятся на два лагеря: любители белого хлеба и поклонники чёрного. Но и те, и другие сходятся в одном – это действительно «бесподобно». Как и обещал доктор Борменталь.