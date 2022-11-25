Для выросших в СССР: помните ли вы мультфильм «Домовенок Кузя»?

У известного советской мультфильтленты, повествующей о приключениях домовенка Кузи, любопытная история создания. Этого обаятельного персонажа выдумала писательница Татьяна Александрова. В 1972 году она начала писать серию книг о домовенке Кузе - происходило это в усадьбе, некогда принадлежавшей художнику Василию Поленову. Днем рождения домовенка решено считать 8 октября 1972 года - в 2022 ему исполнилось ровно пятьдесят лет. Ежегодно в усадьбе Поленово в эту дату в честь Кузи устраивают настоящий праздник. Татьяна Александрова сначала написала об этом персонаже книгу, а затем, поскольку была еще и художником-мультипликатором, сделала первые эскизы. Правда, первую часть книги Александровой иллюстрировать самостоятельно не разрешили. В 1983 году она скончалась, а спустя некоторое время к ее мужу, поэту Валентину Берестову, обратились со студии “Союзмультфильм” с предложением снять по сказке мультик. Он согласился, а облик персонажей для мультфильма разработали с учетом тех эскизов, которые когда-то сделала сама Татьяна Александрова.

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