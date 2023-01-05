Для выросших на советских мультфильмах: сможете набрать хотя бы 8/10?

Мультфильмы, выпущенные в СССР, до сих пор пользуются популярностью у представителей разных поколений. И, как можно предполагать, будут любимы зрителями еще очень долгое время. А ведь создавались эти шедевры мультипликации без высоких современных технологий. Большинство отечественных мультиков 1930-1950-х годов были сделаны по технологии ротоскопирования, которая была довольно сложной и затратной. Сначала создавались настоящие декорации, на фоне которых предстояло играть актерам - они в точности воспроизводили те действия, которые предстояло выполнять персонажам мультфильмов. Все это действо с реальными артистами снималось на кинопленку, а впоследствии с помощью специального проекционного аппарата художники-мультипликаторы обводили силуэты на раскадровке, но вместо задействованных актеров, как нетрудно догадаться, изображали мультперсонажей. В СССР этот метод работы также был известен как “эклер” - по названию марки проекционных аппаратов Eclair.

Если вы - настоящий поклонник советских мультфильмов, вы непременно сможете ответить на все вопросы нашего теста. Проверьте себя и свои знания!