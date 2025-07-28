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Киноафиша Статьи «Для успешной женщины — это провал»: 2 героя из кино СССР, с которыми трудно строить счастье — лучше держаться подальше

«Для успешной женщины — это провал»: 2 героя из кино СССР, с которыми трудно строить счастье — лучше держаться подальше

28 июля 2025 08:56
«Для успешной женщины — это провал»: 2 героя из кино СССР, с которыми трудно строить счастье — лучше держаться подальше

Психоаналитик объяснила, что не так с каждым из мужских персонажей.

Советские фильмы любят цитировать, пересматривать на праздники и вспоминать с особым теплом. Но стоит чуть отстраниться — и за той самой атмосферой классики начинают проступать тревожные мотивы.

Особенно это касается образов мужчин, которые вели себя не просто спорно, а откровенно токсично. И всё это — под соусом романтики, судьбы и «жили же как-то».

Почему нас заставляли сочувствовать героям, которые нарушают личные границы? Почему женские страдания выдавались за «великий подвиг», а хамство — за «характер»?

Чтобы разобраться в этом, мы поговорили с психоаналитиком Людмилой Поляновой, которая помогла посмотреть на знакомые образы свежим взглядом.

Гоша из «Москва слезам не верит» — мечта сильной женщины?

«Для успешной женщины — это провал»: 2 героя из кино СССР, с которыми трудно строить счастье — лучше держаться подальше

Этот герой до сих пор воспринимается как образец настоящего мужика: скромный, работящий, без понтов. Но если включить звук и внимательнее присмотреться — всё становится сложнее.

«Для успешной, состоявшейся женщины — это, конечно, провал. И только наша героиня спустя много лет наконец-то находит "того самого" в лице Гоши.

А ведь он ревнив, требует подчинения, уходит в обиду, узнав, что у женщины выше должность и зарплата. И в итоге это она должна извиняться, чтобы "спасти любовь"», — отмечает эксперт.

Перед нами классика перевёрнутой логики, где женщине приходится скрывать свою силу ради того, чтобы остаться с «настоящим мужиком», а не одной.

Новый год, алкоголь, вторжение: как в «Иронии судьбы» нормализовали насилие

«Для успешной женщины — это провал»: 2 героя из кино СССР, с которыми трудно строить счастье — лучше держаться подальше

Если Гоша — это пассивная агрессия, то Женю Лукашина из «Иронии судьбы» можно назвать героем прямого захвата. Мужчина, который путает города, ломится в чужую квартиру, остаётся ночевать, издевается, давит на жалость и в итоге рушит чужие отношения.

«Что может быть хуже ситуации, когда абсолютно пьяный мужчина оказывается в вашем доме? А чуть придя в себя — начинает издеваться: мол, последний вагон, поезд уходит, тебе уже тридцать, вот ты и соглашаешься.

То есть, какой-то мужчина врывается в твою жизнь в новогоднюю ночь, ломает отношения с человеком, за которого ты собираешься замуж, — и ещё умудряется издеваться при этом», — подчеркнула специалист.

Получается, то, что подавалось как «судьбоносная встреча», на деле выглядит как вторжение и принуждение. Женя — не просто инфантилен, он токсичен, утверждает Полянова.

И здесь стоит задать вопрос: почему Женя себя так ведёт? Что с ним не так? Психоаналитик объясняет это просто:

«Инфантильность. Неспроста у нас маячит образ матери. Он уезжает от мамы, он приезжает к маме, знакомиться — мама, все друзья знают маму.

За свои годы уже можно было стать папой давным-давно взрослых детей. А он всё ещё при маме».

Таким образом, в герое бегущей строкой читается незрелость в чувствах, избегание ответственности. И на самом деле это отнюдь не трогательная черта, которую должна компенсировать «понимающая» женщина.

Ведь цена этой компенсации — её собственные границы, потребности и, в конечном счёте, свобода.

Почему нам это всё казалось нормальным?

Мы выросли с этими фильмами, они сопровождали нас на праздниках, по телевизору, в разговорах. Проблема в том, что мы редко ставили под сомнение то, что казалось «добрым и вечным».

А ведь именно через такие образы в общественное сознание внедрялась идея, что женское счастье — это умение терпеть, прощать, ждать, перевоспитывать. Но времена меняются, и с ними — наши взгляды.

Сегодня мы уже можем задать себе честные вопросы: а хотели бы мы такого Гошу в свою жизнь? Хотели бы встречать Новый год с таким Женей? Или, может быть, пришло время переосмыслить героев, которых нам так долго преподносили как «тех самых»?

Ранее мы писали: Фильму «Выйти замуж за капитана» — 39: сюжет знаком многим, но лишь единицы знают, почему сценарий 5 лет пролежал на полке

Фото: Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Москва слезам не верит» (1979), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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