Для тех, кто вырос в 90-е: сможете узнать героев популярных мультфильмов

Люди, детство которых пришлось на 1990-е, наверняка хорошо помнят, как по субботам и воскресеньям приходилось рано вставать для того, чтобы узнать, чем продолжились приключения веселых бурундуков, которые всегда спешат на помощь, мальчика со странной прической или забавных уток. Кстати, “Утиные истории” были первым диснеевским мультсериалом, показанным на отечественном телевидении. Именно они проложили дорогу для дальнейших западных мультиков. Внимание маленьких зрителей концентрировалось в основном на похождениях дядюшки Скруджа Макдака и его племянников, однако в силу возраста мы не замечали аллюзий и отсылок к известным фильмам, историческим событиям, художественным произведениям и т.д. Так, например, в серии “Железная маска” пародируется сюжет одноименного исторического романа Александра Дюма. А сериалы, которые транслируют по телевидению в утином мире, содержат отсылки к реальным шоу - например, в мыльной опере “Санта-Кряк” нетрудно узнать “Санта-Барбару”, а в “Утки тоже плачут” - “Богатые тоже плачут”.

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