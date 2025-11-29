Меню
Для тех, кто дожил до пятницы на автопилоте: вот 3 сериала, которые захватят так, что забудете, как сильно хотели спать

Для тех, кто дожил до пятницы на автопилоте: вот 3 сериала, которые захватят так, что забудете, как сильно хотели спать

29 ноября 2025 08:56
Для тех, кто дожил до пятницы на автопилоте: вот 3 сериала, которые захватят так, что забудете, как сильно хотели спать

С планами на выходные тут же определитесь.

Часто после несправедливо долгой рабочей недели мозг просит покоя, а глаза непроизвольно закрываются. Как бы организм не противился, но хочется еще успеть как-то развлечь себя, погрузиться в приятную негу «затягивающих» сериалов.

Здесь не подойдет что-то «на фон»: сюжет должен держать покрепче кофе. Эти 3 проекта работают именно так: не раскачиваются, не дают передышки и затягивают уже с первых минут.

«Падение дома Ашеров» (2023) — IMDb 7.9

История начинается с того, что Родерик Ашер, владелец фармкорпорации, хоронит последних трех из шестерых своих детей и вызывает к себе адвоката Дюпена. Он пару недель назад пообещал в суде предъявить инсайдера, способного потопить империю Ашера.

Родерик готов признаться, но сначала он хочет рассказать, что произошло с его семьей и почему за короткое время умерли все его наследники. Сериал построен на одноименной повести Эдгара Аллана По, но адаптация уходит гораздо дальше, вырисовывая семейную сагу, пропитанную страхом, тайнами и ощущением надвигающейся неизбежности.

Для тех, кто дожил до пятницы на автопилоте: вот 3 сериала, которые захватят так, что забудете, как сильно хотели спать

Режиссер Майк Флэнаган играет в свой фирменный стиль: мрачные фигуры в темноте, неподвижные силуэты. После пилота становится ясно, что этот сериал стоит досмотреть до конца.

«Большая маленькая ложь» (2017) — IMDb 8.4

На школьном благотворительном балу происходит убийство. Но кто погиб? Кто убийца? И что общего у пяти семей, живущих в одном идеальном калифорнийском городке?

Сериал начинается с возвращения в прошлое. Создатели как будто успокаивают зрителя заранее: расслабьтесь, развязка будет, и она того стоит. Дальше сюжет ускоряется.

Для тех, кто дожил до пятницы на автопилоте: вот 3 сериала, которые захватят так, что забудете, как сильно хотели спать

Между родителями, их детьми, учителями и соседями тянется невидимая сеть конфликтов, обид и секретов, и к финальной серии весь этот клубок окончательно распутывается. Если семи серий мало — смело включайте второй сезон.

«Локерби: В поисках правды» (2025) — IMDb 7.4

21 декабря 1988 года рейс Pan Am 103 взрывается над Локерби. 270 погибших, и весь мир в шоке. Отец погибшей в самолете девушки отказывается верить в официальную версию. Джим Свайр начинает расследовать трагедию сам. Годы поисков приводят его к тому, что представленные факты не сходятся, а улик слишком мало.

Для тех, кто дожил до пятницы на автопилоте: вот 3 сериала, которые захватят так, что забудете, как сильно хотели спать

Сериал показывает не только трагедию, которая произошла в реальности, но и то, как человек, который не смирился, пытается докопаться до истины. Даже если весь мир уже решил, что правда найдена. Очень сильная история, которая заставляет усомниться в том, что справедливость существует.

Иногда именно такие сериалы и нужны — те, что вытаскивают тебя из усталости и погружают в увлекательный сюжет. Один вечер перед телевизором сделает свое дело и смертельная усталость отступит.

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Локерби: В поисках правды», «Большая маленькая ложь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
