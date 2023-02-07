Для тех, кто боятся остаться старыми девами: трогательные слова Амаль Клуни

В Сети стала вирусной видеозапись с речью жены Джорджа Клуни — Амаль. На ней она довела супруга до слез, вызвала бурю оваций и напомнила всем одиноким людям о том, что любви все возрасты покорны.

Амаль Клуни неспроста выбрала церемонию вручения кинопремии в Лос-Анджелесе для проникновенной речи. Обилие звезд и кинокамер вокруг — она знала, что ее услышит весь мир.

В своем выступлении она рассказала, что встретила самого брутального красавца Голливуда в 35 лет. Тогда она уже махнула на поиски счастья рукой, думая, что так и останется одинокой старой девой. Сам Клуни, к слову, тогда слыл закоренелым холостяком и в ЗАГС не спешил, хотя кандидаток, казалось бы, было в избытке.

Но обладатель двух «Оскаров» что-то увидел в адвокате по международным делам, они некоторое время встречались, а в 2014 году сыграли свадьбу. Через три года у них родились двойняшки.

И самая большая радость в жизни, как сказала со сцены Амаль, для нее состоит в том, чтобы видеть Эллу и Александра рядом с их знаменитым папой. А еще — читать его письма, которые он подкладывает в сумку, не спать, когда Джордж по делам в другом городе, и восхищаться им каждый раз, и таять от его улыбки.

Когда Амаль закончила свое признание в любви, камеры показали ее супруга — он еле сдерживал слезы. Зал аплодировал их великой любви стоя.