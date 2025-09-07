Для тех, кому не хватило интриги: 5 отличных фильмов-детективов, которые стоит посмотреть после «Клуба убийств по четвергам»

Компанию детективов-пенсионеров не гарантируем, но вечер с этими фильмами точно будет не менее интересным.

Наступление осени — верный признак того, что на Нетфликсе появится какой-нибудь очередной уютный детектив, — в этом году так и случилось.

Около недели назад на платформе стриминга появилась адаптация одноименного романа под названием «Клуб убийств по четвергам», в центре сюжета которого — компания пенсионеров, решающих стать детективами-любителями и расследовать происходящие в округе странные происшествия.

Хотя в итоге картина получила смешанные отзывы, зрители не могли не умилиться актерскому составу под предводительством Хелен Миррен и Пирса Броснана — потому и неудивительно, что «Клуб убийств по четвергам» уже неделю удерживает первое место в рейтингах Нетфликса. Если вы уже успели оценить новинку и ищете что-то похожее для следующего просмотра, эта подборка лучших фильмов-детективов последних лет — то что надо.

Еще один проект от Нетфликса, который вскоре превратился в целую франшизу и буквально через несколько месяцев получит еще одно продолжение, «Достать ножи» представил зрителям нового детектива в исполнении Дэниела Крэйга.

Сюжет начинает разворачиваться в тот момент, когда Бенуа Бланка нанимают для расследования загадочной смерти известного писателя, все семейство которого подпадает под подозрение детектива. При этом в расследовании начинает принимать участие и сиделка погибшего — она же сыграет непосредственную роль в шокирующей развязке картины.

Снятый по мотивам одноименному роману Агаты Кристи, фильм стал первой адаптацией, в которой Кеннет Брана сыграл уже легендарного бельгийского сыщика Эркюля Пуаро. На этот раз ничего не предвещает беды, а сам Пуаро садится на поезд в надежде спокойно попутешествовать по Европе — его планы рушатся практически сразу, когда одной ночью кто-то убивает американского торговца антиквариатом.

Удобным для расследования Пуаро становится и то, что сам поезд внезапно застрял посреди гор из-за возможной снежной лавины — а значит, уйти от сыщика никому из пассажиров не удастся.

Один из самых недооцененных фильмов, вышедших в прошлом году, детективная комедия переносит зрителя в 1920-е годы в приморский городок Литлхэмптон, жители которого начинают один за другим получать непристойные письма от анонима.

Когда полиция несправедливо начинает подозревать вспыльчивую Роуз Гудинг, которой теперь грозит тюрьма, группа неравнодушных женщин решает провести собственное расследование и выяснить, кто стоит за отправкой маленьких злобных писем.

Еще одна экранизация романа Агаты Кристи, «Скрюченный домишко» рассказывает о частном детективе Чарльзе Хэйварде, которого находит старая знакомая по имени София и просит помочь расследовать смерть ее дедушки — богатейшего человека в Англии.

Найти преступника, однако, оказывается не так уж просто — прибыв в поместье, где все и произошло, Чарльз понимает, что абсолютно у каждого члена семьи был свой мотив для убийства, в том числе и у Софии.

Детектив со звездным актерским составом точно понравится тем, кто любит наблюдать за забавными взаимодействиями и попытками организовать совместную работу двух совершенно разных персонажей-сыщиков, которые никак не могут договориться из-за разных подходов к расследованию.

Сюжет разворачивается в 1953 году в одном из лондонских театров, где убивают голливудского режиссера — узнать, что произошло на самом деле, вызывается бывалый инспектор Стоппард. Проблема заключается только в том, что Стоппарду придется работать не в одиночку, а в паре с молодой и энергичной девушкой-констеблем, которая ни в какую не хочет отказываться от собственных — и довольно необычных — методов расследования.

Кстати, «Достать ножи» вошел в наш топ-3 лучших детективов всех времен — об остальных двух, в числе которых оказался и культовый советский фильм, можно почитать здесь.