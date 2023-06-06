Для СССР уже «старуха»: сколько на самом деле лет Клюевой из «Самой обаятельной и привлекательной»

В середине 80-х Ирина Муравьева блистала в картине «Самая обаятельная и привлекательная». Режиссер писал роль Нади Клюевой специально для нее и даже не рассматривал других актрис.

Муравьева сначала отказывалась сниматься в фильме, ведь героиня казалась ей скучной и пресной. Да, у нее насыщенная общественная жизнь, но вот личная никак не клеится, хотя Надя — обаятельная и привлекательная женщина.

По сюжету Клюева — дама за 30. К слову, самой Муравьевой на момент съемок было 36 лет, а это в СССР приравнивалось чуть ли не к возрасту «старухи». Женщина около 40 без мужа и семьи рассматривалась как неудачница и аутсайдер в глазах общества. Но героиня фильма в конце концов находит свое счастье на радость зрителям.

Режиссер Геральд Бежанов долго уговаривал Муравьеву на съемки. Он буквально преследовал ее по пятам, чтобы услышать заветное да. В итоге актриса сдалась под этим напором. Сегодня невозможно представить кого-то другого в роли Нади Клюевой.