Для СССР невообразимо: квартира Гурченко в комедии «Любовь и голуби» шокировала даже иностранцев

Советская комедия «Любовь и голуби» уже давно разошлась на цитаты. Фильм интересен не только российским зрителям, но и иностранцам. Они обратили внимание на интерьер в квартире Раисы Захаровны, который не вписывается ни в какие рамки.

Режиссер Владимир Меньшов сделал все возможное, чтобы показать разлучницу странноватой и неординарной женщиной. Об этом «кричит» весь ее интерьер, не характерный для советского человека. Жилище Раисы Захаровны украшено интересными деталями, среди которых занятный круглый стол. На самом деле это колесо, поставленное на опору. Получилась неуклюжая конструкция, вызывающая много вопросов.

Также отдельного внимания заслуживают стулья-табуреты. Их сиденья сделаны из неудобного лошадиного седла. Но главное, что они подчеркивают неординарную натуру героини, как и темно-красные вызывающие занавески. Вряд ли обладательница хорошего вкуса украсит свое жилище чем-то подобным. Разбавляет всю эту картину господствующий в квартире бардак.