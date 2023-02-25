Для советской женщины непозволительно: за что в СССР проклинали Гурченко

Нельзя сказать, что в советскую эпоху совсем не было красивых нарядов или стильных фасонов. Однако любые тренды очень медленно входили в жизнь обычных граждан, которые опасались нововведений и робко относились к модным вещам.

Даже пышная юбка считалась непозволительной роскошью, а ее обладательницу окружающие могли наградить колкой или осуждающей фразой. Так происходило потому, что во времена дефицита на пошив такого предмета гардероба уходило неоправданно много ткани.

Более того, многослойная вещь явно подчеркивала фигуру женщин, и любой образ становился слишком откровенным. За это когда-то осудили и красавицу Людмилу Гурченко, которая в фильме «Карнавальная ночь» появилась на экране в черном приталенном платье с пышным подолом. Сейчас от этого наряда невозможно отвести взгляд, но раньше он был слишком провокационным и вызывающим.