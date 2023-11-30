Для советских людей почти порнография: какие сцены вырезали из «Укрощения строптивого»

Трудно сказать, где фильм «Укрощение строптивого» был популярнее: в родной Италии или в Советском Союзе. В СССР картина стала большим хитом: миллионы женщин вздыхали по Адриано Челентано, а мужчины сходили с ума по Орнелле Мути. Оказывается, в советский прокат кинолента вышла «с ограничениями».

Цензоры вырезали некоторые сцены, которые в Стране Советов могли показаться крамольными. В первую очередь «под нож» попала эротика. Правда, в этом весьма невинном фильме трудно найти что-то пикантное. За исключением эпизода с «соблазнением», когда Лиза ложится полуобнаженной в кровать к Элиа.

Не попали в советскую версию и другие сцены. Например, чиновников смутила отелившаяся корова. Убрали цензоры и эпизод, в котором Элиа не дает охотникам убить уток из ружья. Также советские зрители не увидели, как Лиза устроила потасовку с подругой в ресторане.