Для съемок в сериале «Семнадцать мгновений весны» Тихонову нужен был дублер: вы не поверите зачем

Без замены артиста фильм мог бы и не состояться.

Вячеслав Тихонов известен многими ролями, среди которых Макс Отто фон Штирлиц в шпионском фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Вот уже несколько поколений зрителей остаются в восторге от игры прославленного артиста, но далеко не все в курсе, что во время съемок Тихонов приглашал дублера на съемочную площадку.

Дело в том, что еще в юности артист решил сделать себе татуировку. И для рисунка он выбрал самое заметное место — левую руку. Именно там всю его жизнь красовалось надпись «Слова», написанная заглавными буквами.

Создатели картины не могли позволить Штирлицу ходить в кадре с татуировкой, сделанной на русском языке. Сначала они пытались загримировать рисунок, но позднее отказались от этой идеи. Поэтому во всех кадрах Тихонов старательно прячет левую руку, а когда она необходима в эпизоде, то его заменяет дублер.