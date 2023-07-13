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Для съемок советской драмы «выписали» звезду-иностранку: последствия шокируют

13 июля 2023 15:30
Для съемок советской драмы «выписали» звезду-иностранку: последствия шокируют

История фильма достойна отдельной экранизации.

Нередко случается так, что все планы киношников рушатся уже во время съемок. Это произошло с создателями картины «Королева бензоколонки».

В это трудно поверить, но изначально режиссер Николай Литус задумывал снять драму. Специально для этого «выписали» эстонскую актрису Терье Луик, отличавшуюся особой красотой и талантом. Однако, когда начались съемки, стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Темперамент Терье оказался слишком холодным, а вот за кадром артистка постоянно скандалила с режиссером и отстаивала свое видение героини.

Пришлось ее уволить и начинать поиски Людмилы Добрыйвечер заново. Режиссера Литуса тоже отстранили от проекта, а на его место назначили более опытного Алексея Мишурина.

Его выбор пал на звезду «Девчат» Надежду Румянцеву. Также она была известна по фильму «Неподдающиеся». Мишурин взял из этой картины еще Юрия Белова и Алексея Кожевникова. Как показало время, это решение оказалось удачным. Кроме того, Алексей Александрович настоял, чтобы Литус числился как второй режиссер фильма.

Для съемок советской драмы «выписали» звезду-иностранку: последствия шокируют

Так вместо драмы с холодной Луик получилась комедия с Румянцевой, ставшая культовой лентой.

Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Королева бензоколонки» (1962)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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