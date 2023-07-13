Для съемок советской драмы «выписали» звезду-иностранку: последствия шокируют

Нередко случается так, что все планы киношников рушатся уже во время съемок. Это произошло с создателями картины «Королева бензоколонки».

В это трудно поверить, но изначально режиссер Николай Литус задумывал снять драму. Специально для этого «выписали» эстонскую актрису Терье Луик, отличавшуюся особой красотой и талантом. Однако, когда начались съемки, стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Темперамент Терье оказался слишком холодным, а вот за кадром артистка постоянно скандалила с режиссером и отстаивала свое видение героини.

Пришлось ее уволить и начинать поиски Людмилы Добрыйвечер заново. Режиссера Литуса тоже отстранили от проекта, а на его место назначили более опытного Алексея Мишурина.

Его выбор пал на звезду «Девчат» Надежду Румянцеву. Также она была известна по фильму «Неподдающиеся». Мишурин взял из этой картины еще Юрия Белова и Алексея Кожевникова. Как показало время, это решение оказалось удачным. Кроме того, Алексей Александрович настоял, чтобы Литус числился как второй режиссер фильма.

Так вместо драмы с холодной Луик получилась комедия с Румянцевой, ставшая культовой лентой.