Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

Зимой хочется сказок. Но уже не тех, что мы знаем наизусть — где каждая сцена укоренилась в памяти. Помимо советской классики и современных блокбастеров, у жанра есть незаметные жемчужины.

Они не кричат о себе, но дают то самое ощущение магии, когда сам будто погружаешься в этот зимний сказочный мир. Если хочется спокойного семейного просмотра, вот 3 истории, которые задают верный настрой.

«Снежная королева» (мини–сериал, 2002)

Кинопоиск: 7,5 баллов

История начинается в небольшой гостинице, которую после смерти матери держат Герда и ее отец. Место скромное и домашнее. Для Герды единственная радость — дружба с Каем, тихим, добрым юношей, который стал частью ее маленького мира.

Однажды среди ночи в гостиницу приходит странная гостья: меха, бриллианты, ледяной взгляд. На следующее утро Кай исчезает вместе с ней. Герда, не сомневаясь ни секунды, бросается его искать. И ее путь оказывается куда опаснее, чем можно представить.

Дорога ведет ее к ледяному дворцу Снежной Королевы. Герде предстоит вытащить Кая из чужого мира, пробиться сквозь холод, который запечатал его сердце. Мини–сериал короткий, всего два эпизода, поэтому хватит всего одного вечера.

«Мальчик по имени Рождество» (2021)

Кинопоиск: 6,6 баллов

Николас живет в бедной семье и верит в чудеса чуть сильнее, чем все вокруг. Его отец уходит в далекий северный поход, чтобы доказать существование легендарной деревни эльфов, и пропадает.

Николас, не желая ждать и терять надежду, отправляется следом. Впереди его ждет путь через снег, встреча с волшебством и открытие, которое изменит весь мир. История показывает, как обычный мальчик становится важной фигурой, без которой Рождество невозможно представить.

Фильм легкий, комфортный, и не пытается вернуть взрослого зрителя в детство силой — просто напоминает, что чудеса работают, если дать им шанс. Да, сюжет местами торопится и не все линии раскрыты, но это и не нужно. Картина создана как уютная история, которая заканчивается ровно тогда, когда нужно.

«Рождественская история» (2007)

Кинопоиск: 7,4 балла

Кино из Финляндии, и это сразу чувствуется: северная тишина, снег, небольшие деревни и атмосфера настоящего зимнего царства. У мальчика по имени Николас погибают родители, и жители деревни решают растить его все вместе. Каждый год его принимает новая семья, и в благодарность мальчик оставляет детям маленькие подарки, сделанные своими руками.

Так продолжается до тех пор, пока голодный год не вынуждает людей отправить Николаса в дом строгого, замкнутого плотника на отдаленном хуторе. Ему приходится много работать много и жить по жестким правилам, которые исключают радость, творчество и любые праздничные традиции. Николас не сдается.

Настроение этой истории формируется из мелочей: деревенские дома, теплый свет, зимние пейзажи, звенящая музыка. Фильм рассказывает свою версию появления Деда Мороза и традиции дарить подарки.

У каждого представленного фильма есть как преимущества, так и свои недостатки. Не стоит относиться к ним слишком строго. Они были созданы для того, чтобы снег за окном возвращал веру в чудо.

