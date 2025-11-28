Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

28 ноября 2025 19:05
Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

Впереди — полтора часа красивой праздничной магии.

Зимой хочется сказок. Но уже не тех, что мы знаем наизусть — где каждая сцена укоренилась в памяти. Помимо советской классики и современных блокбастеров, у жанра есть незаметные жемчужины.

Они не кричат о себе, но дают то самое ощущение магии, когда сам будто погружаешься в этот зимний сказочный мир. Если хочется спокойного семейного просмотра, вот 3 истории, которые задают верный настрой.

«Снежная королева» (мини–сериал, 2002)

Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

Кинопоиск: 7,5 баллов

История начинается в небольшой гостинице, которую после смерти матери держат Герда и ее отец. Место скромное и домашнее. Для Герды единственная радость — дружба с Каем, тихим, добрым юношей, который стал частью ее маленького мира.

Однажды среди ночи в гостиницу приходит странная гостья: меха, бриллианты, ледяной взгляд. На следующее утро Кай исчезает вместе с ней. Герда, не сомневаясь ни секунды, бросается его искать. И ее путь оказывается куда опаснее, чем можно представить.

Дорога ведет ее к ледяному дворцу Снежной Королевы. Герде предстоит вытащить Кая из чужого мира, пробиться сквозь холод, который запечатал его сердце. Мини–сериал короткий, всего два эпизода, поэтому хватит всего одного вечера.

«Мальчик по имени Рождество» (2021)

Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

Кинопоиск: 6,6 баллов

Николас живет в бедной семье и верит в чудеса чуть сильнее, чем все вокруг. Его отец уходит в далекий северный поход, чтобы доказать существование легендарной деревни эльфов, и пропадает.

Николас, не желая ждать и терять надежду, отправляется следом. Впереди его ждет путь через снег, встреча с волшебством и открытие, которое изменит весь мир. История показывает, как обычный мальчик становится важной фигурой, без которой Рождество невозможно представить.

Фильм легкий, комфортный, и не пытается вернуть взрослого зрителя в детство силой — просто напоминает, что чудеса работают, если дать им шанс. Да, сюжет местами торопится и не все линии раскрыты, но это и не нужно. Картина создана как уютная история, которая заканчивается ровно тогда, когда нужно.

«Рождественская история» (2007)

Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

Кинопоиск: 7,4 балла

Кино из Финляндии, и это сразу чувствуется: северная тишина, снег, небольшие деревни и атмосфера настоящего зимнего царства. У мальчика по имени Николас погибают родители, и жители деревни решают растить его все вместе. Каждый год его принимает новая семья, и в благодарность мальчик оставляет детям маленькие подарки, сделанные своими руками.

Так продолжается до тех пор, пока голодный год не вынуждает людей отправить Николаса в дом строгого, замкнутого плотника на отдаленном хуторе. Ему приходится много работать много и жить по жестким правилам, которые исключают радость, творчество и любые праздничные традиции. Николас не сдается.

Настроение этой истории формируется из мелочей: деревенские дома, теплый свет, зимние пейзажи, звенящая музыка. Фильм рассказывает свою версию появления Деда Мороза и традиции дарить подарки.

У каждого представленного фильма есть как преимущества, так и свои недостатки. Не стоит относиться к ним слишком строго. Они были созданы для того, чтобы снег за окном возвращал веру в чудо.

Ранее мы писали: Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

Фото: Кадры из фильмов «Снежная королева» (2002), «Мальчик по имени Рождество» (2021), «Рождественская история» (2007)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше