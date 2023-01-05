Для самых зорких: даже не пытайтесь пройти этот тест, если у вас беды с внимательностью

История изобразительного искусства представляет собой смену различных направлений и течений, каждое из которых придерживалось своего определенного канона. Особенно большое количество направлений в живописи пришлось на девятнадцатое столетие - классицизм, романтизм, бидермейер и многие другие течения правили бал на протяжении какого-то отрезка времени, а затем уступали место чему-то другому. Именно в позапрошлом столетии возник реализм, направление, которое поначалу воспринималось как нечто скандальное. Если прежде художники обращались, как правило, к мифологическим, религиозным или историческим сюжетам, то реалисты предпочитали сосредоточиться на современности. При этом они изображали на огромных холстах то, что прежде считалось низким, недостойным для запечатления в веках. Достаточно вспомнить картину Ильи Репина “Бурлаки, идущие вброд” 1872 года - ни один художник до этого не взялся бы изобразить обычных людей и их тяжелый труд.

В наши дни реалистичность изображения достигла невиданных высот - порой художники изображают действительность настолько мастерски, что трудно отличить картину от фото. Получится ли это у вас? Проверьте, ответив на вопросы теста.