«Для самых глупых, что мнят себя самыми умными»: Нолан — гений, и только гении отгадают 5 его фильмов по разгромному отзыву критиков

Режиссера есть, за что поругать. Но любить-то поводов гораздо больше.

Как ещё отметить день рождения режиссёра, чьи фильмы можно изучать под микроскопом, а можно просто сидеть и морщиться: «Ну и что тут гениального?» — конечно, с любовью. Но и с ехидцей. Поэтому вот вам тест на знание творчества Кристофера Нолана, составленный исключительно из негативных рецензий. Причём не абы каких, а самых едких, капризных и язвительных.

Формулировки вроде «дутый пафос», «механическая головоломка без сердца», «для самых глупых, что мнят себя самыми умными» и «псевдофилософия для чайников» — всё это встречалось в обзорах на его фильмы. Хотя авторы наверняка и сами потом пересматривали их на стриминге, потому что, ну камон, это же Нолан.

Никто не упрекнёт вас за то, что вы ничего не поняли, — упрекнут, если вы не пытались понять.

Этот тест — способ вспомнить, насколько по-разному воспринимаются его картины. Для кого-то «Начало» — шедевр о боли утраты, а для кого-то — «сон внутри каталога IKEA».

Кто-то считает «Довод» верхом режиссёрской дерзости, а кто-то пишет: «Если бы Майкл Бэй увлекался философией и считал себя богом монтажа».

В общем, угадайте фильм по разгромному отзыву — и узнайте, насколько вы — ноланофил.

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